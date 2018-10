Putin a Istanbul il 27 per vertice con Turchia, Francia, Germania

Cremlino: ma non aspettiamoci decisioni rivoluzionarie.

Recep Tayyip Erdogan ospiterà a Istanbul, il 27 ottobre prossimo, un vertice sulla Siria a cui parteciperanno i capi di Stato di Russia e Francia. Il presidente russo Vladimir Putin parteciperà al vertice Russia-Turchia-Germania-Francia sulla Siria il 27 ottobre. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, aggiungendo che dall'incontro non dovrebbemmo aspettarci decisioni rivoluzionarie. "Questo incontro non è una svolta: ci stiamo preparando per il viaggio", ha detto Peskov.

Il portavoce presidenziale turco Ibrahim Kalin ha detto che il vertice a quattro parti si terrà a Istanbul il 27 ottobre. Ha affermato che l'agenda include la situazione in Siria, l'accordo su Idlib e un accordo politico.

Fonte: Askanews