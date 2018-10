Mosca propone piano per reagire alle sanzioni unilaterali USA contro l'Iran

Gli Stati Uniti intendono utilizzare il proprio dominio nella finanza globale e lo status privilegiato del dollaro come valuta di riserva mondiale per indebolire la posizione dell'Iran, ha dichiarato oggi a Sputnik il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov.

"Per noi è ovvio che gli Stati Uniti hanno deciso di sfruttare la loro posizione dominante nella finanza internazionale e lo status unico del dollaro come valuta di riserva mondiale per raggiungere gli obiettivi geopolitici a noi noti: stanno cercando di indebolire la posizione dell'Iran," — ha detto Ryabkov, commentando le nuove sanzioni imposte da Washington a Teheran.

"La risposta può essere solo la creazione di meccanismi protettivi contro l'influenza pervasiva del sistema bancario e finanziario americano e il rafforzamento della cooperazione delle forze di buon senso per contrastare questo illegittimo corso distruttivo di Washington", ha affermato il diplomatico russo altolocato.