Il primo ministro armeno lo ha annunciato in una dichiarazione trasmessa dalla televisione pubblica.

Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha detto che si dimetterà dal suo incarico per anticipare le elezioni parlamentari. "Mi dimetto", ha detto Pashinyan in una dichiarazione trasmessa dalla televisione pubblica armena aggiungendo che rimarrà in carica fino al giorno delle elezioni.