Ministro difesa greco in visita in Russia il 29 ottobre

Il ministro greco della Difesa Panos Kammenos si recherà in visita in Russia il 29 ottobre. Tra i punti all'ordine del giorno dell'incontro la questione della manutenzione delle attrezzature militari di fabbricazione russa in uso presso le forze armate greche.

La Grecia è stata finora l'unico Stato membro della Nato ad avere sistemi missilistici S-300 di fabbricazione russa. Le forze armate greche hanno in uso altre armi russe, comprese le navi a cuscino d'aria dei mezzi da sbarco e i sistemi missilistici anticarro.

Il viaggio di Kammenos si svolgerà prima della visita di Alexis Tsipras in Russia prevista per dicembre.