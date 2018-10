Leader Partito Liberal Democratico russo: “il sistema S-700 avrà gittata planetaria"

Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha commentato la dichiarazione del leader del partito LDPR Vladimir Zhirinovsky il quale ha detto che il sistema missilistico antiaereo russo S-700 "avrà gittata planetaria" in modo che nessun aereo militare straniero sarà in grado di decollare.

"È difficile discutere con Vladimir Volfovich. Ha assolutamente ragione che i sistemi di difesa aerea russi sono i migliori al mondo. Allo stesso tempo, come segretario stampa presidenziale, non ho informazioni su questo argomento ", ha detto lunedì 15 ottobre.

Come ha notato il segretario stampa del capo dello stato, Zhirinovsky probabilmente ha informazioni più complete su questo argomento.

Ieri il leader del Partito Liberal Democratico allo show Vecher s Vladimir Solovyov sul canale televisivo Russia 1 ha parlato della paura degli americani nei confronti del sistema di difesa antiaereo russo S-300, che Mosca ha recentemente inviato alla Siria. Durante la conversazione, il rappresentante del popolo ha notato che il paese possiede anche i sistemi S-400, S-500, S-600 ed S-700.

Ora il sistema missilistico antiaereo più avanzato è l'S-400. Inoltre, le forze armate sono al lavoro per sviluppare una nuova generazione di S-500. Non si sa nulla degli S-600 e S-700.

Il sistema S-500 Prometheus sostituirà l'S-400. Sono progettati per rilevare e intercettare simultaneamente fino a 10 bersagli supersonici balistici, così come per la distruzione di unità militari e missili ipersonici. I primi complessi entreranno in servizio nel 2020.