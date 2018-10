Media: Russia aiuterà l’Iran ad aggirare le sanzioni USA

Si osserva che il meccanismo è stato approvato dai capi di Russia, Iran e Turchia al summit trilaterale tenutosi a Teheran il 7 settembre.

Come dichiara l'autore dell'articolo Dana Weiss sul suo profilo Twitter, l'Iran invierà il proprio petrolio alle raffinerie russe nel mar Caspio che la Russia trasformerà in carburante che verrà venduto sul mercato internazionale come prodotto russo.

EXCLUSIVE: A secret Israel MFA document describes how #Russia plans to aid #Iran in subverting new US sanctions against Iranian oil.

How will it work? pic.twitter.com/6LnUyXwdXh — Dana Weiss (@danawt) 14 октября 2018 г.

​Inoltre la creazione di un meccanismo del genere è sostenuta anche dai paesi europei che vogliono in questo modo conservare l'accordo sul nucleare con l'Iran.

In precedenza i paesi membri del Gruppo dei 5 (Russia, Gran Bretagna, Francia, Germania, Cina) e l'Iran dopo un incontro ministeriale all'ONU hanno dichiarato congiuntamente che l'UE creerà un meccanismo finanziario per per i pagamenti finanziari con l'Iran aggirando le sanzioni degli Stati Uniti.

L'Iran e il Gruppo 5+1 di mediatori internazionali (Russia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Francia, Germania) hanno raggiunto un accordo storico sulla risoluzione del perenne problema dell'atomo iraniano: è stato adottato il piano d'azione globale congiunto (IFAP), la cui attuazione prevedeva l'abolizione di tutte le sanzioni economiche e finanziarie nei confronti dell'Iran imposte da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato a maggio che Washington si sarebbe ritirata dall'accordo sul programma nucleare con l'Iran. Trump ha anche riferito del ripristino di tutte le sanzioni contro l'Iran, comprese quelle secondarie, cioè in relazione ad altri paesi che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran. I restanti membri del Gruppo 5+1 si sono opposti a questa mossa degli Stati Uniti. I restanti stati dell'accordo sul nucleare stanno sviluppando misure per proteggere le aziende dalle sanzioni statunitensi per la cooperazione con l'Iran.