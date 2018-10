Trump non esclude dimissioni del segretario alla Difesa Mattis

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha escluso, in un'intervista trasmessa domenica, che il segretario alla difesa statunitense James Mattis possa dimettersi.

"Beh, non lo so. Non mi ha detto questo. Ho un ottimo rapporto con lui. Ho pranzato con lui due giorni fa….. Può andarsene. Voglio dire, ad un certo punto, tutti se ne vanno. Tutti. La gente se ne va. Quello è Washington" ha detto Trump all'emittente della CBS aggiungendo che di non escludere che altri possano lasciare il suo gabinetto.

Martedì scorso, Trump ha annunciato che Nikki Haley aveva presentato le sue dimissioni dalla carica di ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite entro fine dell'anno e che sua figlia Ivanka sarebbe stata una grande scelta come sostituto.