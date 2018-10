Ucraina, ex presidente Yushchenko sostiene importanza dei contatti tra Mosca e Kiev

"Da presidente ho fatto la mia prima visita all'estero a Mosca, anche se per convinzione sono europeista… Ma sono andato a Mosca. Ho cercato di spiegare al mio popolo che se ami il tuo Paese, dovresti capire che gli interessi ucraini non sono solo ad ovest, ma anche nel nord, nell'est e nel sud e se vuoi la prosperità della tua nazione, dovresti essere responsabile di come sviluppare politiche appropriate, anche verso la Russia," — ha detto Yushchenko in un'intervista con un canale bielorusso.

Secondo l'ex presidente, "è convinto che in Russia ci siano molti interessi ucraini che devono essere sviluppati".

"Più di 12 milioni di ucraini vivono lì. Certo, è una cosa molto importante", ha affermato Yushchenko.

Allo stesso tempo, ha osservato che "non esiste una risposta semplice" alla domanda sui modi per costruire la politica di Kiev nei confronti di Mosca, anche per l'attuale situazione politica, nonché per gli atteggiamenti nella società ucraina.

"Ma se parliamo strategicamente, ovviamente, queste relazioni sono importanti per noi", ha sottolineato Yushchenko.