Diplomatico russo all'ONU discute prospettive per alleggerire sanzioni contro Pyongyang

E' giunto il momento di pensare alle misure per alleggerire le sanzioni contro la Corea del Nord, ma il tempo per l'alleggerimento pratico non è ancora arrivato, ha dichiarato a Sputnik il rappresentante permanente della Russia all'ONU Vasily Nebenzya.

"Abbiamo detto che è ora di pensarci. Per quando verrà il momento, aspettiamo un po', vedremo".

Ha ricordato che la Russia solleva regolarmente la questione di come prendere misure reciproche in risposta alle azioni di Pyongyang.

"Il segretario di Stato Pompeo si è recato a Pyongyang e non solo ha giudicato queste conversazioni molto positive. Naturalmente, non conosciamo i dettagli di questi colloqui, ma da molto tempo arrivano segnali dai nordcoreani, che contano sui passi reciproci dei loro partner in tutta la regione", ha evidenziato il diplomatico.

Secondo Nebenzya, ci sono passi che possono essere fatti senza togliere le sanzioni.

"Lo stesso collegamento ferroviario tra le due Coree, sostenuto tra le altre cose da Seul. Non rientra nelle sanzioni, tuttavia non c'è alcun progresso in questa direzione", ha aggiunto Nebenzya.