Lo pensa Konstantin Zatulin, vicepresidente della commissione della Duma per gli affari della CSI, l'integrazione eurasiatica ed i rapporti con i connazionali all'estero.

In precedenza in un'intervista con Hromadske TV, alla domanda su cosa debbano fare i cittadini ucraini che per vari motivi sono costretti a recarsi in Russia, Omelyan ha risposto che devono "indossare un'uniforme, prendere una mitragliatrice e andare in guerra" per "riprendere il Kuban e Mosca".

"E' il prodotto di un periodo. Fino a poco tempo fa non sapevamo dell'esistenza di Omelyan, ora sì. Forse ha raggiunto il suo obiettivo agendo così? Ma se dimostrando stupidità, ristrettezza mentale e pregiudizi aggiunge alcuni punti nella vita politica nelle condizioni dell'Ucraina, allora si può dire che Omelyan agisce correttamente", ha detto Zatulin a Sputnik.