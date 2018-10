Accordo tra ONU, Siria e Israele per riapertura valico di frontiera

"Le Nazioni Unite, Israele e la Siria hanno accettato di riaprire il valico di frontiera di Quneitra tra Israele e Siria sulle alture del Golan a partire dal 15 ottobre", si afferma nel comunicato.

La Haley ha sottolineato che gli Stati Uniti apprezzano l'apertura del valico di frontiera ed auspica che "sia Israele che la Siria assicureranno alle forze di pace delle Nazioni Unite il necessario accesso e le garanzie di sicurezza".

All'inizio di ottobre il generale Sergey Kuralenko, vice comandante del contingente russo in Siria, aveva dichiarato che il valico di confine di Quneitra tra la Siria ed Israele era pronto per essere aperto dalla parte siriana. In precedenza il ministro della Difesa dello Stato ebraico Avigdor Lieberman aveva dichiarato che Israele era disposta all'apertura di questo valico, l'unico punto di attraversamento ufficiale del confine con la Siria, osservando che "la palla è dalla parte della Siria".

Le condizioni per la ripresa del valico di frontiera sono emerse con il ripristino del controllo delle truppe governative sulle regioni meridionali della Siria e con il ritorno delle forze di pace delle Nazioni Unite sulla linea di demarcazione con Israele.