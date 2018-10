Ministro ucraino invita connazionali ad armarsi per restituire a Kiev “Mosca e Kuban”

In un'intervista con il canale Hromadske TV, il ministro delle Infrastrutture dell'Ucraina Vladimir Omelyan ha proposto agli ucraini in Russia di armarsi e "restituire la regione del Kuban e Mosca" a Kiev.

Rispondendo alla domanda su cosa dovrebbero fare quei cittadini ucraini che, per vari motivi, devono recarsi in Russia, Omelyan ha risposto che "dovrebbero indossare l'uniforme, prendere una mitragliatrice e andare in guerra".

Solo dopo, secondo il ministro "quando saranno riprese la regione del Kuban e Mosca" si può discutere se "molto necessario o si vuole recarsi oltre".

In precedenza Omelyan, commentando la costruzione del ponte di Crimea da parte della Russia, aveva dichiarato che che dal suo "punto di vista politico" è un ponte "che unirà la Crimea ucraina e la regione ucraina del Kuban".

Il presidente della Camera Civica della Crimea Grigory Ioffe aveva dichiarato a Sputnik che questa affermazione di Omelyan evidenzia lacune palesi nel sistema scolastico ucraino.

"Il ministero della Pubblica Istruzione ucraino dovrebbe pensare a cosa fare per l'insegnamento della geografia, magari aumentando la stampa delle mappe geografiche".