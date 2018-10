Nord Corea vuole rafforzare i legami con la Russia

"Pyongyang è orientata ad ampliare ulteriormente i legami bilaterali nel 2019, anno in cui si celebra il 70° anniversario dell'Accordo sulla cooperazione economica e culturale, in modo che i tradizionali rapporti di amicizia e buon vicinato vengano tramandati di generazione in generazione", si legge nel post che riporta le parole del capo della diplomazia nordcoreana in occasione del 70° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

Oltre al ministro degli Esteri nordcoreano hanno partecipato all'evento altri funzionari diplomatici e militari dello Stato nordcoreano.

Ri Yong-ho ha inoltre evidenziato che la Corea del Nord apprezza molto il sostegno del governo russo agli sforzi sinceri di Pyongyang per assicurare la pace e stabilità nella penisola coreana e affinchè la comunità internazionale intraprenda azioni reciproche simultanee di fiducia in risposta ai passi concreti di Pyongyang.