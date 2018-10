Consigliere per la sicurezza nazionale USA rivela l'obiettivo della visita a Mosca

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Bolton auspica di far proseguire il dialogo tra Mosca e Washington tramite la sua visita in Russia alla fine di ottobre, ha dichiarato in un'intervista al giornalista radiofonico Hugh Hewitt di Salem Radio Network.

"La ragione di questa visita è far proseguire il dialogo instaurato dai presidenti Trump e Putin durante l'incontro di Helsinki di questa estate, parlare delle relazioni russo-americane e dove possiamo fare progressi, dove ci sono ancora problemi e divergenze", ha detto Bolton.

Il testo dell'intervista è riportato sul sito web del giornalista della radio.

Il consigliere del presidente americano ha inoltre osservato che Washington non rileva più tentativi della Russia di "interferire" nelle elezioni statunitensi.

In precedenza era stato riferito che Bolton si sarebbe recato in Russia, Azerbaigian, Armenia, Georgia il 20 ottobre: durante la trasferta intende discutere delle questioni di sicurezza con i suoi colleghi. Maria Zakharova, la rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, ha riferito che si sta lavorando sulla possibilità di far incontrare il consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. L'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov ha affermato che la Russia conta sull'esito positivo dell'incontro tra Bolton e il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Nikolai Patrushev, in programma dal 22 al 23 ottobre a Mosca.