A Londra negano i visti ai diplomatici russi

"Non possiamo riempire queste posizioni in quanto Londra rifiuta di concedere i visti ai diplomatici per entrare nel Regno Unito", ha detto l'ambasciatore durante una conferenza stampa.

Per riempire i posti vuoti, ritiene il diplomatico, bisogna prima di tutto normalizzare i rapporti.

"Finora, vediamo una posizione poco costruttiva da parte del governo britannico. Ciò rende difficile il lavoro della nostra ambasciata che è attualmente quasi vuota. Ora c'è forse una decina di impiegati".

L'ambasciatore esorta Londra a cambiare la politica e recuperare le relazioni diplomatiche con Mosca.

La Gran Bretagna ha espulso 23 diplomatici russi dopo l'incidente a Salisbury dove erano stati avvelenati Sergey Skripal, l'ex colonnello del GRU, e sua figlia Julia.