CNBC svela possibile successore della Merkel

La Merkel affronta molta resistenza all'interno del suo stesso partito, la l'Unione Cristiano-Democratica di Germania (CDU). Dopo una tale crisi politica interna, è giunto il momento di ipotizzare chi potrebbe guidare il governo tedesco al posto di Angela Merkel, che lo occupa dal 2005, osserva l'articolo. È stata valutata come la forza trainante della "prudenza finanziaria" nell'area dell'euro durante la crisi, osserva la CNBC. La sua politica migratoria attuata durante il maggior afflusso di migranti e rifugiati che l'Europa abbia mai vissuto, ha ricevuto anche sostegno. Tuttavia, la decisione di far entrare in Germania nel 2015 più di un milione di migranti le è costata cara, ha detto il canale televisivo americano.

I problemi politici di Merkel portarono la stampa tedesca a chiedere quanto tempo il cancelliere tedesco resterò ancora al potere. Al momento, non vi è un evidente successore nella posizione di cancelliere tedesco, ma gli esperti ritengono che la pragmatica Merkel difficilmente vorrà rimanere al potere per un lungo periodo, afferma CNBC.

Molto probabilmente, la Merkel rimarrà al potere nei prossimi 18-24 mesi, ma non dovrebbe essere esclusa una cura più drastica, ha detto a CNBC Quentin Peel del Royal Institute of International Relations di Londra. Tuttavia, gli esperti hanno presentato una breve lista di possibili sostituti della Merkel. Così, il posto di cancelliere della Repubblica Federale di Germania potrebbe essere occupato dal nuovo segretario generale della CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, secondo il materiale. La politica tedesca condivide l'approccio pratico di Merkel. Nella stessa lista sono elencati il Ministro della salute Jens Shpan, il presidente del partito CDU/CSU Ralph Brinkhaus, nonché il Ministro della Difesa Ursula von der Leyen, ma quest'ultima è "troppo ambizioso" secondo i membri del partito, ha detto alla CNBC.