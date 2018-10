Russia propone a USA di assumersi obblighi scritti di non interferenza reciproca

La Russia propone agli Stati Uniti di prendere degli impegni scritti di non ingerenza negli affari reciproci. Mosca è pronta a dare tali garanzie "in qualsiasi momento", ma gli Stati Uniti non vogliono lo stesso, ha detto Georgy Borisenko, direttore del dipartimento nordamericano presso il Ministero degli Esteri russo.

Il diplomatico russo ha detto che la Federazione Russa "ha ripetutamente offerto agli americani di prendere impegni scritti sulla non ingerenza negli affari interni l'uno dell'altro". "Allo stesso tempo, hanno sottolineato che è possibile basarsi sull'esperienza del ripristino delle relazioni diplomatiche tra i due paesi avvenuto nel 1933. All'epoca il commissario per gli affari esteri Maxim Litvinov e il presidente americano Franklin Roosevelt si scambiarono appunti personali che contenevano l'obbligo di non intromettersi nei rispettivi affari interni. La cosa più interessante fu che proprio le autorità americane insistettero molto sull'accordo perché, nelle condizioni della Grande Depressione, avevano grande paura dell'influenza sovietica", ha spiegato Borisenko.

"Ora stiamo proponendo di condurre uno scambio di lettere con circa lo stesso contenuto, ad esempio tra i responsabili delle agenzie per gli affari esteri della Russia e degli Stati Uniti. Ma Washington si ritira ostinatamente, rifiuta categoricamente", ha detto il direttore del dipartimento del Ministero degli Esteri russo.

Secondo lui, l'ultima volta che Mosca ha presentato una proposta simile a Washington è stato a giugno di quest'anno, prima del vertice di Helsinki. "Abbiamo quindi inviato una bozza di tale lettera ai nostri colleghi americani in modo che potessero prenderla in considerazione, e la risposta degli Stati Uniti è stata negativa", ha detto Borisenko.

Quindi, a suo avviso, "questo suggerisce che gli americani non vogliono assumersi obblighi di non interferenza nei nostri affari". "Siamo pronti a dare loro garanzie scritte in qualsiasi momento, ma non c'è risposta dalla parte americana", ha aggiunto Borisenko.

Nel Congresso degli Stati Uniti, si svolgono indagini indipendenti sull'interferenza russa nelle elezioni presidenziali americane, vinte dal presidente Donald Trump. Un'indagine simile viene condotta parallelamente anche dall'FBI. Ci sono rapporti regolari nei media americani che si riferiscono a fonti anonime sui presunti contatti dello staff della campagna elettorale di Trump con funzionari e imprenditori russi. La Russia ha ripetutamente negato le accuse di interferire nelle elezioni americane e il segretario stampa del presidente russo, Dmitry Peskov, le ha definite "assolutamente infondate".