Le nuove sanzioni statunitensi contro la Russia sono entrate in vigore il 27 agosto. Il motivo della loro introduzione è l'accusa contro la Federazione Russa dell'uso di armi chimiche a Salisbury, dove l'ex ufficiale del GRU Sergey Skripal e sua figlia Julia sono stati avvelenati. La Russia nega queste accuse e propone un'indagine congiunta dell'incidente, proposta che Londra rifiuta. Un secondo pacchetto più rigido di sanzioni potrebbe essere stato introdotto a novembre: potrebbe apparire un divieto in questo caso sui prestiti alle entità legali russe, sull'esportazione e sull'importazione di beni.

Commentando la prevista nuova ondata di sanzioni contro la Federazione Russa sul caso Skripal a novembre, il diplomatico russo ha osservato che a Mosca, si scopre, "è stato offerto di assumersi una inesistente colpevolezza, proprio come è stato più volte suggerito nel caso della presunta ingerenza russa nelle elezioni americane".

"Naturalmente è impossibile intimidire la Russia con qualsiasi ultimatum e non solo perché non ci interessano le leggi straniere: il nostro paese ha distrutto il suo arsenale chimico già molto tempo fa, cosa che è stata debitamente controllata e confermata dai rappresentanti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC). Mentre negli USA il decommissionamento degli armamenti chimici non è ancora stato terminato e viene costantemente rinviato, quindi gli americani devono applicare la loro legge a loro stessi più rapidamente ", ha spiegato Borisenko.

Rispondendo alla domanda se la Russia si rifiuta, quindi, di fornire agli Stati Uniti le garanzie di cui hanno bisogno e di consentire agli osservatori di entrare nelle loro fabbriche, ha sottolineato che gli "esperti internazionali (Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche — OPAC) hanno già condotto l'eliminazione delle armi chimiche nel nostro paese".