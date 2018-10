Media rivelano la nuova auto di lusso Kim Jong-un

Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un è arrivato il 7 ottobre per un incontro con il segretario di stato americano Mike Pompeo su una Rolls-Royce Phantom, ha concluso il portale The Drive, dopo aver analizzato l'arrivo del leader nordcoreano ai negoziati. Successivamente questo è stato anche riportato dalla CNN.

In Russia, una macchina del genere, secondo il rivenditore ufficiale, costa 44,6 milioni di rubli (€582,885.62).

© AP Photo / Evan Vucci Kim Jong-un: "Fede incrollabile nel presidente Trump"

The Drive scrive che i video di Kim Jong-un pubblicati in precedenza il leader viaggiava su una limousine blindata Mercedes-Maybach Pullman Guard. "Il fatto che l'auto sia stata dimostrata al momento dell'arrivo di Kim all'incontro con Pompeo non è incidentale. Così, la Corea del Nord ha mostrato la sua disobbedienza all'intero regime di sanzioni, che gli Stati Uniti gli hanno imposto, e ha presentato un simbolo della presunta inutilità delle sanzioni ", dice l'articolo.

Dal 2003 al 2017, Rolls-Royce ha prodotto circa 10.000 Phantom, secondo il portale. Non è noto se la Rolls-Royce del leader nordcoreano sia stata ordinata ufficialmente.

La CNN scrive che l'acquisto di una macchina del genere da parte delle autorità nordcoreane è stasti effettuato "quasi certamente" in violazione del regime delle sanzioni: la vendita di beni di lusso a Pyongyang, comprese le auto di lusso, è vietato.

Mike Pompeo ha definito "positiva" la sua visita in Corea del Nord, sottolineando che le parti dimostrano i progressi nell'attuazione degli accordi che Kim Jong-un ha raggiunto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al vertice di Singapore nel giugno 2018. Come risultato di questo incontro, la Corea del Nord si è assunta la responsabilità di denuclearizzare la penisola in cambio di garanzie di sicurezza dagli Stati Uniti.