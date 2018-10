Le agenzie di intelligence britanniche hanno dichiarato al Primo Ministro Teresa May che la Russia "vuole trasformare la Libia in una nuova Siria" e utilizzare la sua presenza per influenzare l'Occidente, ha scritto il quotidiano britannico Sun, citando una fonte di alto rango nel governo britannico. Il capo del comitato internazionale del parlamento britannico Tom Tugendhat ha definito queste dichiarazioni "estremamente allarmanti" e ha chiesto che i leader britannici di rispondere alla minaccia.

"Lasciando da parte le accuse deliranti al nostro paese (la Russia, si scopre, dalla Libia invierà clandestini verso l'Europa in scala ancora più massiccia), osservo solo che la Libia è stata trascinata nel caos attuale (compreso il conseguente caos della tragedia della migrazione di massa verso l'Europa) sette anni fa dalla Gran Bretagna e i suoi alleati. Il tutto ingannando cinicamente il nostro paese, che non aveva obiettato in quel momento nel Consiglio di sicurezza dell'Onu contro la no-fly zone sulla Libia nell'interesse di proteggere i civili", ha scritto Kosachev sulla sua pagina Facebook.

Secondo il politico solo la Russia è stata in grado di evitare che la Gran Bretagna e ai suoi alleati della NATO trasformassero la Siria in un altra Libia.

"Non cederemo, non importa quanto duramente provino a strangolare la Russia per la sua insubordinazione con accuse e sanzioni sempre più inverosimili e sempre più assurde", ha aggiunto.

In precedenza, il quotidiano del Sunday Times, citando fonti di alti funzionari della sicurezza, ha riferito che il Ministero della Difesa britannico sta considerando la possibilità di effettuare massicci attacchi informatici per disattivare l'energia elettrica in Russia in caso di "aggressione" di Mosca. Si noti che se non si tiene conto dell'uso di missili con testate nucleari, il Regno Unito non dispone di un arsenale di armi sufficiente per affrontare la Russia. A questo proposito, il governo ha concluso che un massiccio attacco informatico è l'unica alternativa all'uso di armi nucleari in risposta all '"aggressione russa". Ora, come scrive il giornale, il governo britannico vuole sviluppare un potenziale offensivo nel cyberspazio per "spegnere la luce nel Cremlino, se necessario".