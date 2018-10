Media tedeschi spiegano perché per agli USA serve lo status speciale del Donbass

L’Ucraina ha di nuovo prorogato, fino al 2019, la legge in vigore sullo status speciale delle regioni di Donetsk e Lugansk mostrando in questa maniera, che le autorità di Kiev non vogliono riconoscere effettivamente le “regioni insorte” scrive il Junge Welt.

La testata sottolinea che la legge sullo status speciale del Donbass è una finzione. Si presume che dovrebbe essere istituito dopo le elezioni regionali sotto le leggi dell'Ucraina, ma in realtà significhrebbe la fine per entrambe le repubbliche.

© Foto : OSCE/Curtis Budden L'OSCE ha riconosciuto il Donbass come uno dei territori più minati nel mondo

Come ritiene la testata il problema consiste nel fatto che la legge formalmente si basa sugli accordi di Minsk, i quali richiedono il ritiro degli armamenti, l'amnistia e altre concessioni per gli abitanti delle due regioni da parte dell'Ucraina, ma Kiev non vuole ascoltare tutto questo. E in questo viene attivamente sostenuta dagli Stati Uniti.

Se la legge non fosse stata prorogata, l'Ucraina diventerebbe automaticamente la parte che non rispetta il processo di Minsk. Quindi lo scenario militare sarebbe abbastanza probabile, scoppierebbe una guerra e le autorità di Kiev si aspetterebbero sicuramente un risultato negativo, osserva il quotidiano.

Ma i "partner occidentali" dell'Ucraina e in particolare degli Stati Uniti non lo vogliono. È vantaggioso per loro che la situazione resti nel limbo e che al confine con la Russia rimanga una "ferita", che continuerà a richiedere l'impiego di risorse e che potrà essere riaperta in qualsiasi momento, scrive il quotidiano.

Con tutto questo, gli Stati Uniti continuano a incoraggiare la rinascita del nazionalismo, in particolare, accettando il saluto nazista nell'esercito, dice l'articolo.

"La salsiccia del nazionalismo, che il cane ucraino alla guinzaglio di Washington sta mangiando ora, è un revival del saluto nazista: il cane può abbaiare e viene persino incorraggiato a farlo, ma non può ancora mordere" conclude la pubblicazione.

La scorsa settimana, il parlamento ucraino ha adottato una legge che stabilisce lo slogan dei nazionalisti ucraini "Gloria all'Ucraina!- Gloria agli eroi!" come saluto delle forze armate ucraine e della polizia nazionale.

La decisione è stata sostenuta da 271 parlamentari con il minimo necessario di 226 voti.

Inoltre, ora ai militari ci si dovrà rivolgere come "signore" e non "compagno".

Il documento deve ancora essere firmato dal presidente Petro Poroshenko.

La questione della risoluzione della situazione nel Donbass viene discussa, in particolare, durante le riunioni del gruppo di contatto a Minsk. Tuttavia, dopo gli accordi di armistizio, continuano le scaramucce tra le parti in conflitto.