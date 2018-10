Libia: Putin non ha ancora in programma partecipazione a vertice Palermo

Il presidente russo Vladimir Putin non ha ancora in programma di partecipare alla conferenza sulla Libia prevista a Palermo dal 12 al 13 novembre prossimo. Lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov a Sputnik. Il ministro degli Esteri italiano Enzo Moavero Milanesi, che oggi è a Mosca per una serie di incontrio bilaterali, ha detto che l'Italia ha invitato Putin alla conferenza di Palermo.

"Non ancora", ha detto Peskov alla domanda se Putin ha intenzione di partecipare al forum.