Consiglio della Federazione: “Putin potrebbe visitare la Corea del Sud“

Il presidente russo Vladimir Putin ha accettato un’invito per visitare la Corea del Sud, una visita è prevista per il 2019, ha detto il presidente del Consiglio della Federazione Valentina Matvienko.

"Vladimir Vladimirovich ha accettato un invito dal Presidente della Repubblica di Corea, e la sua visita è prevista per il prossimo anno", ha detto Matvienko ai giornalisti dopo la sua visita a Seoul.

Il presidente del Consiglio della Federazione in Corea del Sud ha incontrato il presidente del paese, Moon Jae Ying, parlamentari e rappresentanti dei grandi affari. Ha notato che il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa ha iniziato i preparativi per la visita di Putin e il coordinamento delle date del suo viaggio.

"Non appena la visita sarà preparata e verranno concordate le date, l'anno prossimo, molto probabilmente tale visita avverrà", ha detto Matvienko.

Ha anche riferito che il programma di viaggio del presidente russo fino alla fine del 2018 è già pieno, in relazione al quale non è in grado di andare a Seoul prima del prossimo anno.

© Sputnik . Mikhael Klimentyev Putin invita Kim Jong Un a Mosca

Matvienko ha anche ricordato che prima della fine dell'anno potrebbe aver luogo una visita in Russia del leader nordcoreano Kim Jong-un.

A settembre, la speaker del Consiglio della Federazione ha trasmesso al leader della Corea del Nord un messaggio di Putin, in cui è stata espressa la posizione della Federazione Russa sulla questione coreana e un invito a visitare la Russia nel momento opportuno. Allo stesso tempo, l'assistente presidenziale Yury Ushakov ha detto che la visita di Kim Jong-un non è ancora stata stabilita.