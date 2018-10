Il Ministro ha sottolineato che si oppone categoricamente alla legalizzazione della doppia-cittadinanza. A detta sua nel paese va introdotta una nuova legge che permetta il regolamento della questione. In particolare si riferisce alla possibilità degli ucraini di ricevere il passaporto russo.

"E tutti i casi di tale ottenimento della cittadinanza russa dovrebbero essere esaminati di conseguenza dai nostri servizi speciali", ha detto Klimkin sul canale televisivo UA: Kharkhov venerdì.

Ha detto di essere pronto a considerare la possibilità di introdurre la responsabilità penale per l'ottenimento della doppia cittadinanza con la Russia. Il Ministro afferma che qualsiasi viaggio nel paese vicino "non può essere sicuro". Ha anche notato di non gradire la decisione di alcuni ucraini di andare in Russia a lavorare.

In precedenza, Klimkin ha detto che dopo lo scandalo con la distribuzione dei passaporti ungheresi ai cittadini ucraini in Transcarpazia, è necessario avviare una discussione sulla doppia cittadinanza. È vietata in Ucraina, ma la costituzione non indica quali sanzioni sono previste per questo.

Le relazioni tra Mosca e Kiev si sono deteriorate sullo sfondo della situazione nel Donbass. Le autorità ucraine hanno ripetutamente accusato la Russia di interferire negli affari interni del paese. Kiev ha anche fatto altre dichiarazioni "incriminanti", in particolare, a Mosca è stato attribuito il tentativo di "rapire la principessa Anna Yaroslavna". La Russia nega le accuse della parte ucraina e le chiama inaccettabili. Mosca ha ripetutamente affermato che non è parte del conflitto interno ucraino ed è interessata affinché Kiev superi la crisi politica ed economica.