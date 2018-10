Arabia Saudita si rifiuta di pagare gli USA su richiesta di Trump

L’Arabia Saudita non pagherà gli USA in cambio della propria sicurezza ha dichiarato il principe ereditario Mohammed bin Salman Al Saud in una intervista con l’agenzia Bloomberg commentando le richieste del presidente USA Donald Trump a Riad.

In un discorso davanti ai suoi sostenitori in Mississippi Donald Trump ha dichiarato di apprezzare il re dell'Arabia Saudita, ma che allo stesso tempo non resisterebbe due settimane senza la difesa degli USA, e che di conseguenza deve pagare per questi servizi.

"In realtà noi non dobbiamo pagare niente in cambio della nostra sicurezza. Tutte le armi che riceviamo dagli Stati Uniti sono state pagate, non ci sono state inviate gratuitamente. Dall'instaurazione delle relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti l'Arabia Saudita ha sempre pagato tutti gli acquisti di armi" ha detto il principe.

Secondo Salman al Saud, due anni fa l'Arabia Saudita perseguì una politica di acquisto di armi da altri paesi, ma con l'arrivo di Trump, il regno ha decise di dotare l'esercito con armi americane per altri dieci anni, acquistando il 60% dagli armamenti dagli Stati Uniti e producendo il restante 40% nel regno con l'uso di tecnologia americana, per la Riad spenderà 400 miliardi di dollari. "Questi accordi includono la produzione di una parte delle armi in Arabia Saudita, creando in tal modo posti di lavoro in entrambi i paesi, eccellenti scambi commerciali e profitti per i due paesi, contribuendo alla crescita economica e contribuendo a rafforzare la nostra sicurezza", ha aggiunto Bin Salman.