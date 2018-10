Ministero della Difesa russo accusa USA di sviluppare munizioni per armi biologiche

Kirillov ha sottolineato che le immagini mostrate si vedono vari tipi di munizioni per armi chimiche e biologiche.

"Questo corrisponde al concetto di "guerra senza contatto" attuato dagli USA. La possibilità di dotare le munizioni e missili con testate contenenti sostanze velenose, radioattive, narcotiche e infettive. Le munizioni non appartengono alla lista delle armi convenzionali e alla nomenclatura dei mezzi umani di guerra, e la pubblicazione di tali informazioni è contraria agli accordi internazionali sulla proibizione delle armi biologiche ", ha detto.

Il rappresentante del Ministero della Difesa della Federazione Russa si è chiesto perché tali documenti siano conservati presso il Centro di salute pubblica Richard Lugar in Georgia.

"Ci aspettiamo di ricevere una risposta chiara da parte georgiana e americana", ha concluso.

In precedenza, il Ministro georgiano per la sicurezza dello stato, Igor Giorgadze, ha dichiarato in una conferenza stampa a Mosca di aver fatto appello al presidente degli Stati Uniti Donald Trump per indagare sulle attività del laboratorio Richard Lugar, dove, afferma, potrebbero essere stati condotti esperimenti letali sugli esseri umani. Giorgadze ha citato i dati sulla morte di 30 persone che si ritiene siano decedude a dicembre 2015 mentre si sottoponevano a dei trattamenti per l'epatite C nel laboratorio. Nell'aprile e nell'agosto 2016, rispettivamente, sono morte 30 e 13 persone, e la "causa della morte" è stata dichiarata come "sconosciuta", ma non sono state condotte indagini sulle cause. Secondo lui, i nomi non sono stati specificati, solo stati assegnati solo dei numeri con date di nascita e sesso.