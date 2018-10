Israele vuole nuovi armamenti dagli USA in risposta agli S-300 in Siria

"Israele comprende che dopo la consegna degli S-300 in Siria, non sarà in grado di fornire assistenza di emergenza ai militanti come prima attaccando le strutture militari siriane dall'aria", ha detto l'esperto. Si scopre che Tel Aviv sta perdendo il suo strumento di influenza sulla situazione in Siria, quindi ora tutte le forze saranno concentrate per ricevere delle nuove armi.

Secondo Muhammad Ali, "Donald Trump non è interessato a costruire uno scontro con la Russia in Siria. Il presidente americano è ora impegnato in numerosi problemi e crisi nel suo stesso paese. Inoltre, i disordini non si sono placati dopo il trasferimento dell'Ambasciata americana a Gerusalemme ". Agli israeliani è stata fatta una grande riverenza, ha detto l'esperto egiziano su Israele Mohammed Ali.

Il Premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ringraziato ieri gli Stati Uniti per il loro sostegno incondizionato al diritto allo stato di autodifesa dello stato ebraico e per il pacchetto di aiuti militari per 10 anni. "Ringrazio l'amministrazione e il Congresso degli Stati Uniti per il loro impegno nei confronti di Israele e per il pacchetto di assistenza americana per il prossimo decennio", ha aggiunto il capo del gabinetto israeliano.

Il memorandum d'intesa tra gli Stati Uniti e Israele sulla cooperazione di sicurezza è stato firmato nel 2016 e prevede un'assistenza di Washington allo stato ebraico pari a $38 miliardi dal 2019 al 2028.