Ministro Difesa olandese accusa Russia di attacco hacker contro OPAC

Il Ministro della Difesa olandese ha accusato la Russia di aver condotto un cyberattacco contro la sede dell'OPAC. La rappresentanza permanente della Russia presso l'OPAC non ha risposto alle accuse.

La missione permanente russa presso l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) non commenta le accuse del ministero della Difesa olandese nei confronti della Federazione russa nella commissione di attacchi informatici, ha detto a Sputnik nella missione diplomatica russa.

"Nessun commento", ha detto il rappresentante della Russia.

Il Ministero della Difesa olandese in una conferenza stampa giovedì ha dichiarato che i servizi segreti olandesi hanno impedito un attacco informatico all'OPAC presumibilmente da quattro cittadini russi. Ha comunicato inoltre che i russi sospettati dell'attacco avevano passaporti diplomatici.

Come dichiarato dal capo del dipartimento di difesa olandese Ank Beyleveld, i sospetti russi sono stati espulsi dal territorio dei Paesi Bassi il 13 aprile.

Il Ministero inoltre afferma che i sospettati nell'attacco hacker contro l'OPAC volessero ottenere l'accesso ai file sulle indagini del volo MH17.

La Russia agirà specularmente espellendo cittadini olandesi con passaporti diplomatici, ha detto a Sputnik il primo vicepresidente della commissione per gli affari esteri del Consiglio della Federazione, Vladimir Jabarov.

"Le misure saranno speculari, la nostra reazione sarà univoca", ha detto Jabarov.

Secondo lui, i Paesi Bassi si sono uniti alla "compagnia russofoba" insieme alla Gran Bretagna, con la quale sono strettamente legati.

"Ma in questa situazione, come in tutte le altre accuse simili contro la Russia, nessuna prova reale è stata mai presentata", ha detto il Senatore.