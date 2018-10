Ucraina dichiara console d'Ungheria "persona non grata"

Le autorità dell'Ucraina hanno espresso malcontento nei confronti delle attività del consolato di Ungheria situato al confine ungherese nella città di Beregovo in Transcarpazia. Il consolato d'Ungheria emetteva passaporti ungheresi ai cittadini ucraini. Il Ministro degli Esteri Pavel Klimkin ha detto che Kiev intende espellere il Console Generale di Ungheria dal paese. Budapest ha chiamato ostile e rischiosa l'espulsione del console, e ha minacciato Kiev di ostacolare la strada per l'integrazione europea.

"Il Console Generale di Ungheria a Beregovo è stato dichiarato persona non grata. Questo è stato comunicato oggi all'ambasciatore di Ungheria in Ucraina Ernée Keshken. Gli è stata consegnata una nota con le informazioni che, secondo l'articolo 23 della Convenzione di Vienna sui consolari del 1963, in relazione ad attività non compatibile con lo status di funzionario consolare, il console del consolato di Ungheria a Beregovo deve lasciare il territorio dell'Ucraina per le prossime 72 ore", ha detto il Ministero degli Esteri ucraino.