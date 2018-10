Hillary Clinton paragona “l'intervento russo” alle elezioni con l'11 settembre

"Era la prima volta che un Paese straniero ci attaccava e non facevamo nulla. Un esempio sfortunato è difficile da immaginare, ma è come se dopo l'11 settembre George W. Bush avesse detto: "non ho tempo per fare riunioni, non c'è tempo per preoccuparsene. E 'stato terribile. Ci dispiace, ricostruiremo New York e il Pentagono, ma tutto questo non ci disturba affatto", ha detto la Clinton in un'intervista al direttore della rivista Atlantic Jeffrey Goldberg.

Secondo l'ex candidata dei democratici, il risultato delle elezioni è stato influenzato da una combinazione di fattori: "l'operazione della Russia", che ha portato alla pubblicazione di "informazioni rubate" sul portale WikiLeaks, così come il lavoro della società privata di comunicazione Cambridge Analytica sui social network ed i suoi "like" in collaborazione con i repubblicani ed i membri della squadra elettorale di Trump.

Nel 2016 gli hacker avevano violato i computer del Partito Democratico degli Stati Uniti ottenendo l'accesso alla corrispondenza da membri dell'apparato del partito.

I democratici ritengono che gli attacchi informatici abbiano influenzato l'esito delle elezioni e li legano "all'intervento russo". La Clinton ed altri esponenti democratici hanno parlato direttamente del coinvolgimento della Russia negli attacchi informatici, senza tuttavia fornire alcuna prova oggettiva a riguardo.

Parlando delle accuse contro la Russia, Vladimir Putin ha affermato che nei dati pubblicati non c'è nulla che vada incontro agli interessi nazionali. Secondo il capo di Stato russo, l'isteria è servita per distogliere l'attenzione dai problemi politici interni americani.