Poroshenko firma decreto per elaborare programma per avvicinamento alla NATO

Il presidente dell’Ucraina Petro Poroshenko ha firmato un decreto per sviluppare dei programmi nazionali annuali sotto l’egida della Commissione Ucraina-NATO, ha comunicato martedì il servizio stampa del presidente ucraino.

"Poroshenko ha firmato il decreto "Sui programmi nazionali annuali sotto l'egida della Commissione Ucraina-NATO" si legge nella dichiarazione.

Secondo i dati del servizio stampa l'attuazione del decreto permetterà di portare il sistema di coordinazione delle attività degli organi esecutivi nel campo dell'integrazione euro-atlantica in linea con gli attuali atti giuridici. In secondo luogo garantirà l'adattamento del ciclo dei programmi nazionali annuali sotto gli auspici della Commissione Ucraina-NATO ai criteri e alle norme che sono utilizzati nell'Alleanza del Nord Atlantico.

Il parlamento dell'Ucraina a dicembre 2014 ha modificato le due leggi, abbandonando lo stato di paese non schierato. A giugno 2016 sono stati adottati ulteriori cambiamenti che determinano l'ingresso nella NATO come obiettivo della politica estera del Paese. L'Ucraina deve anche assicurare entro il 2020 la piena compatibilità delle sue forze armate con le forze dei paesi della NATO. Il parlamento ucraino ha inviato un disegno di legge presidenziale a settembre per modificare la costituzione, che sancisce sostanzialmente il desiderio di aderire all'UE e alla NATO.