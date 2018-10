Erdogan: Turchia rinforzerà relazioni con la Russia

La Turchia intende consolidare le relazioni con la Russia, in particolare nella sfera della difesa. Tutte le provocazioni per danneggiare le nostre relazioni sono state superate, ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

"Le nostre relazioni con la Russia si stanno sviluppando velocemente, riguardo la Siria, nel turismo e nella difesa. Stiamo lavorando a progetti reciprocamente vantaggiosi. Ci sono state molte provocazioni col fine di rovinare le nostra relazioni. Ma le abbiamo superate. Spero che rafforzeremo ulteriormente queste relazioni", ha detto Erdogan, parlando davanti ai deputati del parlamento turco.

A dicembre 2017, la Turchia e la Russia hanno firmato un accordo di prestito sui sistemi missilistici antiaerei S-400. Ankara comprerà due batterie di sistemi di difesa aerea, che saranno serviti da personale turco. Le parti hanno inoltre concordato una cooperazione tecnologica per la produzione di S-400 in Turchia. I rappresentanti di Stati Uniti e NATO hanno ripetutamente criticato Ankara per questo accordo.