La proposta di stanziare due miliardi di dollari per la costruzione di una base americana in Polonia ha fatto entusiasmare Donald Trump ha detto il presidente della Polonia Andrzey Duda in una intervista con la testata Sieci.

Duda ha raccontato di aver parlato a Trump della realizzazione di una base permanente USA ai margini di uno dei vertici della NATO.

"Ho detto allora: Signor Presidente, vorremmo avere una base americana permanente in Polonia. Ha scosso la testa, ma non ha reagito, ma quando ho aggiunto "ma siamo disposti a stanziare due miliardi di dollari per la sua preparazione", ho visto i suoi occhi brillare", ha detto Duda.

"Questa è già un'altra conversazione", ha aggiunto.

In precedenza, Trump, dopo i colloqui con Duda, ha affermato che gli Stati Uniti stavano considerando la possibilità di collocare una base americana permanente in Polonia, mentre Varsavia era pronta a pagare "miliardi e miliardi di dollari" per questo. Duda ha ricordato ancora una volta che la Polonia spera di creare una base militare permanente e ha persino proposto il suo nome: Fort Trump.