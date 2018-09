"Sono appena tornato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e, credetemi, ci rispettano di nuovo", ha detto, parlando a una manifestazione in West Virginia.

All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite i presenti in aula si sono lasciati andare ad una grossa risata durante l'intervento di Trump. Secondo l'inquilino della Casa Bianca, non era una risata di presa in giro, ma tutti ridevano insieme a lui.