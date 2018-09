"Ci siamo innamorati": la svolta di Trump su Kim Jong-un

"Ero duro, come lo era lui, era reciproco. Ma poi ci siamo innamorati, non veramente. Mi ha scritto lettere meravigliose", ha detto Trump, intervenendo ad una manifestazione in West Virginia.

© REUTERS / Kevin Lim/The Straits Times Trump ringrazia Kim Jong-un per la parata militare senza missili nucleari

Il presidente americano ha osservato che la Corea del Nord ignorava le richieste fatte dall'amministrazione dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e di altri presidenti americani.

Il fatto che Trump abbia buoni rapporti con Kim Jong-un è stato già esternato dall'inquilino della Casa Bianca. In precedenza aveva dichiarato che c'era "una buona chimica" con il leader nordcoreano.