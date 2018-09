Budapest commenta notizia su invio truppe ucraine verso confine ungherese

Secondo il diplomatico, Budapest è contrariata e non capisce l'uscita di queste notizie.

"È piuttosto strano che stiano trasferendo le loro truppe al confine di un Paese membro della NATO. Che senso abbia lo dovete chiedere a loro, non conosco la risposta", — ha affermato Szijjártó.

In precedenza su YouTube era stato diffuso un video in cui si vede come i mezzi militari ucraini si muovono in direzione della Transcarpazia.

In precedenza il ministero della Difesa dell'Ucraina aveva dichiarato che intendevano ripristinare presidi militari nella regione della Transcarpazia.