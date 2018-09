La Russia si offre come mediatore tra Israele e Iran

"Da molti anni portiamo avanti l'idea per la creazione di un sistema di sicurezza nella zona del Golfo Persico. Siamo favorevoli affinchè venga instaurata questa cooperazione. Anche senza collaborazione, prima di tutto si dovrebbe almeno iniziare a parlare. Se saremo percepiti da entrambe le parti (Iran e Israele — ndr) come una piattaforma conveniente dove potersi incontrare, saremo solo felici", ha detto il capo della diplomazia russa in una conferenza stampa a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York.

Allo stesso tempo Lavrov ha definito ingenua la volontà di isolare l'Iran.