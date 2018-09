La Crimea pronta ad accogliere al meglio la visita di eurodeputati

La Crimea è pronta ad accogliere la delegazione di eurodeputati se vorranno recarsi in visita nella penisola per conoscere la situazione reale, ha dichiarato a Sputnik il ​​vicepresidente del parlamento di Crimea Yefim Fiks.

In precedenza i deputati russi in un incontro a Bruxelles avevano invitato i loro colleghi del Parlamento europeo a recarsi in visita in Crimea.

"Siamo pronti a ricevere la delegazione al più alto livello", ha dichiarato Fiks a Sputnik.

Allo stesso tempo il vicepresidente del Parlamento della Crimea ha osservato che questa visita dovrebbe essere caratterizzata da obiettività e imparzialità nei confronti degli abitanti della penisola.

"Dal mio punto di vista personale, la visita deve presupporre una sola condizione: i membri della delegazione dovranno raccontare solo la verità di quello che vedranno in Crimea ai propri concittadini. Solo la verità, non serve nessuna esagerazione o abbellimento di comodo. Raccontate in modo oggettivo in che modo vivono gli abitanti della Crimea".