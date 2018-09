Saakashvili chiede di processare il presidente ucraino Poroshenko per alto tradimento

Petro Poroshenko ha deluso le aspettative di tutti gli ucraini e potrebbe essere condannato per tradimento: pertanto dovrebbe cercarsi un buon avvocato, ha affermato l'ex presidente georgiano ed ex governatore della regione di Odessa Mikheil Saakashvili in un'intervista a NewsOne, pubblicata su YouTube.

"Poroshenko, le auguro di trovare un buon avvocato che vi difenderà, quando verrà processato per corruzione, per furto di miliardi di dollari di soldi pubblici, per aver sfruttato il potere per scopi personali, ha deluso le aspettative di tutti gli ucraini e forse per alto tradimento", — ha detto Saakashvili.

Ha osservato che Poroshenko sarebbe potuto diventare il più grande politico in Ucraina, ma "ha barattato questa opportunità con diversi miliardi di dollari".

Inoltre Saakashvili ha definito gli anni della presidenza di Poroshenko "persi" per il popolo ucraino.