Crisi siriana, nuove accuse di Erdogan contro gli USA

"Gli Stati Uniti non hanno rispettato la road map e il calendario sul ritiro delle forze YPG da Manbij. Non hanno lasciato questa regione, gli Stati Uniti non hanno mantenuto le loro promesse".

Erdogan ha accusato Washington di rafforzare la presenza militare nel nord della Siria "insieme ad un'organizzazione terroristica" ed ha aggiunto che Ankara sta prendendo misure di risposta ad Idlib.

Rispondendo alla domanda se la Turchia condurrà un'operazione militare coordinata con la Russia nei territori ad est dell'Eufrate controllati dalle forze curde YPG, Erdogan ha dichiarato che la questione non è d'attualità.

"Ma non posso dire che non accadrà in futuro, vediamo come evolveranno gli eventi", ha osservato.