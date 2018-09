USA chiedono di congelare il conflitto in Siria "con ogni mezzo"

"Dieci giorni fa le forze israeliane attaccavano probabilmente obiettivi militari iraniani, di conseguenza le forze armate siriane hanno tentato di contrattaccare le forze israeliane e alla fine hanno colpito i militari russi. E' uno scenario di escalation che dobbiamo urgentemente fermare", ha detto in una conferenza stampa a New York durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Jeffrey ha aggiunto che ci sono cinque eserciti che "si fronteggiano costantemente l'uno con l'altro" in Siria: di Stati Uniti, Russia. Turchia, Iran e Israele.

In conclusione il diplomatico americano ha lanciato un appello per "congelare in ogni modo possibile" il conflitto in Siria.