Turchia annuncia che non si sottometterà alle sanzioni USA contro Russia e Iran

"Non appoggeremo alcuna sanzione", ha detto, rispondendo alla domanda se la Turchia intende applicare sanzioni statunitensi contro il settore petrolifero iraniano.

Il ministro ha osservato che la Turchia continuerà a commerciare con l'Iran nonostante le restrizioni imposte.

"Continueremo a commerciare con l'Iran, con la Russia e altri. La Turchia è un paese sovrano e indipendente. Se questa è una sanzione dell'ONU, ci uniremo, altrimenti no", ha sottolineato.

Il 26 settembre il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti 26 settembre, John Bolton, ha promesso che gli USA non consentiranno a nessun paese di aggirare le sanzioni contro l'Iran, e che Washington "in modo aggressivo e con fermezza" continuerà la pressione economica su Teheran. Commentando i piani di Bruxelles di creare un meccanismo finanziario per gli insediamenti con l'Iran in materia di elusione delle sanzioni, Bolton ha osservato che "l'Unione europea ha una retorica forte, ma debole nell'esecuzione delle sue dichiarazioni".

All'inizio di maggio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il ritiro del paese dall'accordo sul programma nucleare iraniano. Questa transazione ha imposto restrizioni alle attività nucleari di Teheran in cambio della revoca delle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU e delle misure restrittive precedentemente imposte dagli Stati Uniti e dall'UE.

Teheran e sei paesi di mediazione (Russia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Francia, Germania) hanno concordato i termini del programma nucleare iraniano nell'estate 2015. Secondo il trattato, l'Iran si rifiuta di sviluppare ulteriormente questo programma in cambio della revoca delle sanzioni. Le restrizioni per la repubblica, comprese le esportazioni di petrolio, sono state annullate a gennaio 2016.