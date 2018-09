Siria terrà conferenza per il ritorno dei rifugiati

"Il governo siriano mantiene il contatto con le organizzazioni internazionali e non governative coinvolte nella ricostruzione delle infrastrutture del paese, forniscono aiuti umanitari e e sono impegnate nel sociale. Come priorità, il governo siriano affronta il tema della conferenza internazionale di Damasco per il ritorno dei rifugiati. Sono in corso i lavori per ottenere il sostegno dell'ONU nella sua organizzazione", ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri.

Inoltre, secondo lui, sono in corso di ricerca le fonti di finanziamento per la conferenza e vengono elaborate misure per garantire la sicurezza e la logistica di questo evento.

Inoltre, Annan ha detto che per l'attuazione dei piani e dei programmi per ricostruire l'economia del paese nel 2017 il Ministero degli Esteri siriano ha creato l'Ufficio per la ricostruzione nazionale e le questioni economiche. Tale istituzione attraverso le missioni diplomatiche all'estero, stabilisce la comunicazione con gli imprenditori siriani all'estero, motivandoli tornare nella capitale nel paese e a partecipare alla sua ricostruzione.

"Nel corso dell'ultimo anno, il Ministero degli Esteri ha emesso decine di ordini per le sue missioni all'estero volte a rafforzare la politica di diplomazia economica e incoraggiare gli investitori stranieri a partecipare a progetti per la ricostruzione della Siria", ha aggiunto.