Casa Bianca insiste sulle sanzioni contro l'Iran e manda un segnale all'Europa

Gli Stati Uniti non permetteranno all'Unione Europea e a nessun altro Stato di eludere le sanzioni americane contro l'Iran, ha affermato il consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale John Bolton.

Così il consigliere di Donald Trump ha commentato l'iniziativa della UE per tutelare dalle sanzioni degli Stati Uniti le società europee che fanno affari in Iran.

"Seguiremo lo sviluppo di questa struttura, che non è ancora stata istituita e non ha una data per la fondazione", ha promesso Bolton.

Ha aggiunto che Washington sarà "aggressiva" e "intransigente" per garantire la realizzazione delle sue sanzioni contro l'Iran.

In precedenza parlando dei risultati dell'incontro tra i "cinque" mediatori internazionali (Russia, Regno Unito, Francia, Germania, Cina) e l'Iran durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il capo della diplomazia europea Federica Mogherini ha annunciato la creazione di un meccanismo speciale, che permetterà alle imprese europee di condurre affari con l'Iran nonostante l'uscita di Washington dall'accordo sul programma nucleare di Teheran e la minaccia delle sanzioni americane.