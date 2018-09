All'ONU Macron minaccia di trovare un'alternativa al G7

"Lavoreremo nel G7, affinchè gli impegni assunti all'interno del COP21 (Conferenza di Parigi sul clima — ndr) vengano rivisti in meglio e se un partecipante non vuole continuare, noi proseguiremo in ogni caso. Troveremo nuove coalizioni, nuovi formati," — ha affermato il capo di Stato francese.

Inoltre ha promosso l'idea di non firmare accordi commerciali con i Paesi che non rispettano l'accordo di Parigi, senza menzionare direttamente gli Stati Uniti.

Ricordiamo che lo scorso anno il presidente americano Donald Trump aveva annunciato l'uscita degli Stati Uniti dagli accordi di Parigi sul clima, che determinano il piano di azione per contenere il riscaldamento globale.