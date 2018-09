Assemblea Generale dell'ONU saluta il discorso di Trump con una risata

L'inquilino della Casa Bianca ha iniziato il suo discorso raccontando come stanno le cose negli Stati Uniti dopo l'inizio del suo mandato. Come da tradizione, ha affermato che "in meno di due anni" ha fatto più dei suoi predecessori nello stesso intervallo di tempo. La sala ha salutato le sue parole con una risata.

"Non mi aspettavo una simile reazione, ma è normale", ha affermato un imbarazzato Trump, continuando a parlare della crescita economica, della riduzione della disoccupazione ed altri successi.

Nel suo discorso Trump ha promesso di rafforzare le sanzioni contro l'Iran dopo il pacchetto di misure precedentemente annunciato, che entrerà in vigore il prossimo 5 novembre.