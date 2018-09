Pechino rileva "forze negli Stati Uniti fonte di ostilità contro la Cina"

Ha sottolineato che "questo approccio è irresponsabile e falso e se la situazione continuerà ad evolversi porterà i risultati delle relazioni quarantennali tra Stati Uniti e la Repubblica Popolare Cinese a finire nel nulla in una notte".

"Ovviamente non è vantaggioso per la Cina, ma è anche sfavorevole per il mondo intero", ha aggiunto Wang Yi.

Ha sottolineato che "la Cina ha sempre sostenuto la risoluzione di tutti i problemi nelle relazioni tra i due Paesi attraverso un dialogo giusto e paritario".