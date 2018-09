Ambasciatore ucraino in Italia offeso dal Comune di Verona

L’ambasciatore dell’Ucraina in Italia Evgeny Perelygin ha espresso il suo disappunto nei confronti della decisione del Comune di Verona di privare il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko della cittadinanza onoraria. Ha definito gli autori dell'iniziativa gli "artisti di Verona" nel "Gioco del Cremlino".

"Analizzando il testo del documento firmato da quasi tutti i rappresentanti del partito Lega Nord, che ha vinto a Verona in occasione delle elezioni comunali, suggeriscono l'orientamento politico di questa decisione", cita Perelygin Sputnik.

Egli ritiene che la decisione della precedente del Consiglio Comunale di dare cittadinanza onoraria a Poroshenko, e di rendere gratuito ai cittadini ucraini l'ingresso al museo della città durante lo scorso anno è stata una "reazione sincera dei deputati locali", mentre "il successo dell'Ucraina in molte aree" presumibilmente "non dà riposo al regime di Mosca ".

"Ecco perché la performance politica del Cremlino è stata eseguita nell'esibizione degli artisti veronesi", ha detto il diplomatico offeso.

Ricordiamo che Poroshenko è stato privato del titolo di cittadino onorario di Verona il 20 settembre. Il titolo è stato ricevuto nel 2016, dopo che alla città sono stati restituiti 17 dipinti rubati dal Museo di Verona e trovati in Ucraina. Tuttavia, anche allora i residenti e le organizzazioni pubbliche avevano considerato affrettata la decisione del Consiglio comunale di Verona.

Il progetto di risoluzione sulla privazione di Poroshenko del titolo è stato proposto nel consiglio comunale di Verona nel dicembre 2017 per iniziativa del leader dell'ala giovanile del partito Lega del Nord.

Spiegando la decisione corrente, il presidente dell'Associazione del Veneto-Russia, Luciano Sandonà, ha osservato che questo è stato un atto di giustizia per "un personaggio non poco controverso che non merita la cittadinanza onoraria di Verona, una delle più belle ed importanti città d'Italia". Pertanto, "era nostro dovere togliere la cittadinanza a Poroshenko, la cui onoreficienza era stata un'iniziativa personale dell'ex sindaco", ha affermato.