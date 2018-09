Poroshenko accusa la Russia di interferire quotidianamente nelle elezioni ucraine

"La Russia non interrompe gli sforzi per interferire negli affari interni dell'Ucraina, in particolare, colpisce le forze politiche e disturba le prossime elezioni… attraverso la propaganda e la disinformazione come già fa ogni giorno", ha detto l'ufficio stampa di Poroshenko al quotidiano tedesco Rheinische Post.

Le prossime elezioni presidenziali in Ucraina si terranno nella primavera del 2019. Poroshenko non ha ufficialmente annunciato la sua intenzione di candidarsi per un secondo mandato. Le elezioni parlamentari si terranno in Ucraina nell'autunno del 2019.