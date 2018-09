Rappresentante della Russia all'ONU boccia l'idea dei caschi blu nel Donbass

"Questa configurazione è pari a zero. Perché l'idea che promuovono l'inviato speciale del Dipartimento di Stato americano sull'Ucraina Kurt Volker e Kiev, che supporta tutte queste idee, è di fatto un'occupazione militare nel Donbass sotto le spoglie delle forze di pace… Le conseguenze sono ben note in anticipo", ha detto Nebenzya in un'intervista alla radio Eho Moskvy.

A suo avviso l'invio delle forze di pace delle Nazioni Unite porterebbe Kiev a controllare il confine tra il Donbass e la Russia e "nessuna parte politica degli accordi di Minsk verrà implementata". Allo stesso tempo gli accordi di Minsk presuppongono al contrario prima la realizzazione degli accordi politici con il Donbass, in un secondo momento il controllo di Kiev del confine con la Federazione Russa, ha ricordato Nebenzya.

"La legge sullo statuto speciale del Donbass è minacciata", ha evidenziato il rappresentante permanente della Russia al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.